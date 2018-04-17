Кризис отношений России и ПАСЕ может быть преодолён

Кризис отношений между Россией и Парламентской ассамблеей Совета Европы может и должен быть преодолён. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью «РИА Новости».

Именно депутат Слуцкий, согласно информации электронной базы данных Госдумы, будет представлять РФ на комиссии ad-hoc ПАСЕ по гармонизации деятельности уставных органов СЕ, заседание которой состоится в Страсбурге 26 апреля.

Политик выразил уверенность в том, что институциональный кризис в ПАСЕ подлежит разрешению.

«За это выступают и многие ключевые политики в плоскости кабинета министров Совета Европы во главе с генсеком Совета Европы Турбъерном Ягландом, – напомнил Леонид Слуцкий. – И, как уже не раз говорилось, если сможем прийти к консенсусу по реформе регламента ПАСЕ, то Россия вернется к вопросу о выплате своего взноса».

По словам главы думского комитета, России нельзя терять Совет Европы, а если Совет Европы потеряет Россию, он окончательно превратится в «подготовительный класс» по вступлению в Евросоюз. «Кроме того, сама организация начнёт стремительно терять свою роль и свой авторитет, – заявил Слуцкий, – поскольку деятельность Совета Европы и его основные программы будут качественно сокращены».

«Мы продолжим обсуждение путей выхода из кризиса между Российской Федерацией и Парламентской ассамблеей Совета Европы, – сказал он в продолжение темы. – Нам, безусловно, надо сохранять и выстраивать отношения в парламентской плоскости на пространстве СЕ, но поворотной точкой возвращения к конструктиву с ПАСЕ может быть только принятие регламентных поправок об исключении дискриминационных норм, допускающих лишение ключевых полномочий национальных делегаций. Мы продолжаем на этом настаивать».

Депутат отметил, что в этом вопросе российская сторона настроена объективно, в первую очередь, исходя из контактов с руководителями более чем двух десятков национальных делегаций, в том числе и стран Запада.

«Считаю, что движение медленное, но верное в эту сторону вполне реально. Хотя и есть негативные факторы, включая противодействие украинской делегации в ассамблее», – признался Слуцкий.