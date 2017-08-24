Дипломаты России, Турции и Ирана обсудят в Москве сирийский кризис

МИД Турции заявил о том, что в Москве 28 апреля состоится встреча глав внешнеполитических ведомств России, Турции и Ирана, на которой обсудят следующие шаги по урегулированию сирийского кризиса.

Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу соберутся, чтобы обсудить шаги по дальнейшему урегулированию кризиса в САР и выработать механизмы для воплощения в жизнь соглашений, которые были достигнуты в Астане.

Напомним, в январе 2017 года Россия, Турция и Иран создали в Астане площадку для переговоров по Сирии, благодаря которой враждующие стороны, за исключением террористов, пришли к заключению перемирия. На данный момент в Астане прошло 8 раундов переговоров.

В начале апреля 2018 года в Турции состоялась встреча Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. В своем заявлении лидеры трех стран заявили о важности оказания помощи Сирии в восстановлении ее единства, а также о том, что сирийский конфликт в Сирии нужно решать через открытый, свободный диалог сторон.