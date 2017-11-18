Саудовская Аравия приветствовала выход США из иранской ядерной сделки

Саудовская Аравия, вслед за Израилем, поддержала решение американского президента Дональда Трампа разорвать иранскую ядерную сделку и возобновить экономические санкции в отношении Тегерана.

В Министерстве иностранных дел Королевства заявили, что Иран воспользовался послаблением санкций для того, чтобы поддерживать террористические группировки и совершенствовать свои баллистические ракеты. В МИД Саудовской Аравии подчеркнули, что надеются на твердую и единую политику всего мирового сообщества в отношении «враждебных действий Ирана».

Эр-Рияд выступал против сотрудничества с Ираном с момента подписания СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий). Этот документ предполагал ограничение ядерной активности Тегерана в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и односторонних ограничений стран ЕС и США. Однако Саудовская Аравия обвинила Иран во вмешательстве во внутренних дела других арабских государств, поддержке террористов, поставках оружия в Йемен. В 2016 году Эр-Рияд разорвал дипломатические отношения с Тегераном.

Напомним, вчера Дональд Трамп объявил о том, что снова вводит в действие отмененные ранее санкции в отношении Ирана, а США выходят из ядерной сделки с Тегераном. Главы Великобритании и Франции уже заявили, что «разочарованы» таким решением американского президента. А вот премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение Трампа «отважным» и полностью поддержал его.

По сообщениям СМИ, президент Ирана Хасан Роухани в ответ на заявление Трампа пообещал сохранить ядерную сделку между Ираном и «пятеркой» (Россией, Великобританией, Францией, Германией и КНР) без США.