В ЕС проигнорировали ультиматум Ирана по отказу от ядерной сделки

Евросоюз отклоняет любые «ультиматумы» Ирана, согласно совместному заявлению Германии, Франции и Великобритании. Накануне Иран пригрозил прекратить исполнение основных обязательств по ядерной сделке.

«Мы с большим беспокойством отмечаем заявление Ирана в отношении его обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий», говорится в официальном заявлении европейских стран. Ирану настоятельно рекомендуют продолжить выполнение своих обязательств по СВПД в полных согласованных объемах. В заявлении Иран также призывают воздержаться от любой эскалации.

Напомним, накануне Иран выступил с заявлением, что планирует остановить участие в ряде положений Совместного комплексного плана действий, который был подписан в 2015 году с США, Францией, Китаем, Россией и Германией. Тегеран согласился ограничить свою программу обогащения урана в обмен на отмену целого ряда экономических санкций.

Президент США Дональд Трамп отказался от ядерной сделки 2015 года в мае 2018. В годовщину выхода США из соглашения Трамп наложил новые санкции на иранский сектор металлургии, стали, алюминия и меди, который составляют 10% экспортной экономики Ирана.