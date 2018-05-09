Лига арабских государств обвинила Иран в поддержке террористов

По итогам саммита в Мекке арабскими странами был сделан призыв к усилениям санкций против Ирана по ядерной программе. Резолюция была обращена к международному сообществу и указывала на необходимость в выполнении обязательств по поддержанию безопасности в мире и принятии «решительных мер».

Кроме того, в заявлении были осуждены атаки хуситов на саудитские нефтепроводы и поддержка Ираном ополченцев и террористических организаций.

Вместе с тем, в Тегеране считают обвинения безосновательными. Официальный представитель Министерства иностранный дел Ирана Ассаб Мусави назвал злоупотреблением проведение саммита в Мекке и использование священного месяца Рамадан в своих политических целях.

По словам Мусави, подобная клевета и неправильный подход в отношении Ирана влекут за собой появление еще больших противоречий между государствами региона. Политик так же опроверг любую причастность иранской стороны к финансированию и поддержке шиитских мятежников в Йемене.

Напомним, ранее спецпредставителем США по Ирану Брайаном Хуком было заявлено, что в Вашингтоне готовы к введению ограничений против механизма финансовых расчетов с Тегераном европейских стран.