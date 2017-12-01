Около сотни украинских морских пехотинцев отказались принять у Порошенко новые береты

Около сотни военнослужащих первого феодосийского отдельного батальона морской пехоты ВСУ отказались сменить черные береты на голубые на торжественной церемонии, которую проводил Петр Порошенко в Николаеве. Как сообщили сегодня в пресс-центре ВМС Украины, несогласные уже уволены в запас.

Перед тем, как выйти на плац в традиционных черных беретах, «мятежные» морпехи рассказали в Facebook, что отказываются предавать свою клятву и возражают против «фасадных реформ» в армии, в том числе замены символики и формы элитных подразделений.

Один из пехотинцев также рассказал, что всех приверженцев черных беретов вызвали в часть на встречу с командным составом. Не известно, чем эта встреча закончится, подчеркнул военнослужащий, но акция в торжественном строю – не единоразовая.

Позже Олег Чалик, который возглавляет пресс-центр ВМС Украины, заявил, что происшедшее в Николаеве – личное мнение отдельных пехотинцев. Он сослался на приказ, который обязывает морпехов в том числе сменить форму. Большинство служащих подразделения приняло новые береты из рук президента. А несогласные уже уволены в запас.

Между тем, бывший командующий воздушно-десантными войсками, глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов назвал действия украинских морских пехотинцев благородным офицерским поступком. С его оценкой согласны и эксперты. Например, директор НИИ политсоциологии Вячеслав Смирнов говорит, что традиции этого элитного подразделения сложились еще во время Великой Отечественной войны, и любые перемены символики морские пехотинцы будут воспринимать очень болезненно.

Напомним, в ноябре 2017 года в Киеве торжественно сменили голубые береты воздушного десанта на бордовые и объявили о переименовании высокомобильных десантных войск на десантно-штрумовые. Соответствующий закон Петр Порошенко подписал 23 мая 2018 года.