Сергей Лавров провел официальную встречу с лидером Северной Кореи

В Пхеньяне состоялись переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова и лидера КНДР Ким Чен Ына. Глава Северной Кореи передал через Лаврова привет президенту России Владимиру Путину.

Ким Чен Ын подчеркнул, что его страна высоко ценит усилия Москвы по противостоянию мировому доминированию США. Он также заявил, что визит российского дипломата – это свидетельство того внимания, которое Россия уделяет дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Кроме того, корейский лидер подчеркнул, что ситуация на полуострове развивается в соответствии с интересами Северной и Южной Кореи в сторону переговоров. Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия ценит и готова помогать в реализации декларации, которая была подписана ранее между двумя корейскими государствами. Он также пригласил лидера КНДР приезжать в Россию.

СМИ также отмечают, что это первый приезд российских дипломатов в КНДР с 2009 года. Кроме того, официальная встреча с Ким Чен Ыном стала первой для россиян.