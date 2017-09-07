Итальянский премьер против автоматического продления антироссийских санкций

Выступая в парламенте, итальянский премьер Джузеппе Конте заявил, что страны ЕС не должны автоматически продлевать действий санкций в отношении России.

В своей речи перед депутатами нижней палаты премьер министр подчеркнул, что санкции – это инструмент, а не цель, и что Италия будет продолжать «уделять внимание» поддержке гражданского общества в РФ.

Ранее в июне Конте уже заявлял, что работает над постепенным снятием с Москвы санкций ЕС, а также согласен с президентом Трампом, заявившим, что Россию необходимо вернуть в клуб G7.

Напомним, ЕС ввел пакет санкций в отношении России в 2014 году. С тех пор действие части из них продлевается каждые полгода, а ограничения, связанные с Крымом – ежегодно. Очередное продление антироссийских санкций члены ЕС намерены обсудить на саммите в Брюсселе 28 – 29 июня.