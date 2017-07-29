CNBC: Россия потеряла в море ракету с ядерным двигателем

Россия готовится предпринять попытку отыскать ракету с ядерным двигателем, которая «потерялась» в Баренцевом море после неудачных испытаний. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщил американский телеканал CNBC. Репортеры утверждают, что источники узнали о готовящейся операции из доклада, подготовленного разведслужбами США.

По сообщению телеканала, с ноября 2017 и до февраля 2018 года РФ провела 4 испытательных пуска упомянутой ракеты, и все они оказались неудачными. А самый успешный из запусков якобы длился примерно две минуты, за которые ракета преодолела 35 километров, а потом упала в воду.

Искать одно из упавших в море устройств якобы будут три российских корабля, один из которых имеет на борту спецоборудование для работы с радиоактивными элементами. Когда именно могут начаться работы, не известно. Если поиски будут удачными, говорят источники, Россия сможет в дальнейшем использовать разработанный для операции алгоритм для возврата других ракет в будущем.

При этом в докладе, на который ссылаются источники телеканала, ничего не сказано об экологической стороне российских ракетных испытаний – о вреде для человеческого здоровья и окружающей среды из-за возможного повреждения радиоактивного элемента ракеты после падения документ не упоминает.