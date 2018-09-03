СМИ: отверстие в «Союзе» сделали преднамеренно

Источники в космической отрасли, говорят, что внутренняя комиссия на РКК «Энергия» все больше склоняется к версии о злом умысле в повреждении корабля.

Как пишут СМИ, ссылаясь на собственные источники, на данный момент известно, что отверстие в обшивке появилось уже после основной сборки «Союза». Между тем регламент проведения работ не предусматривает никаких операций, которые могли бы производиться с помощью дрели. То, что отверстие появилось под обшивкой в неудобном месте и было сделано сверлом, по мнению источника ТАСС свидетельствует о том, что действовали именно о злом умысле в действиях неизвестного лица.

Согласно другим источникам, комиссия также рассматривает версию, по которой некто выполнил не предусмотренные документацией работу, а потом уговорил контролера не вносить данные об этом в журнал.

Напомним, после утечки воздуха на борту МКС, которая произошла 30 августа, было установлено, что причиной инцидента стало отверстие в обшивке пристыкованного «Союза МС-09». Созданы комиссии «Роскосмоса» и в РКК «Энергия», которые устанавливают причины внештатной ситуации на борту станции.