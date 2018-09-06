Источники опровергают обнаружение новых отверстий в корпусе «Союза»

Речь идет об одном и том же отверстии, которое стало причиной воздушной утечки на МКС 30 августа, утверждают неназванные специалисты.

По словам источников РИА «Новости» в космической отрасли, озвученная некоторыми СМИ информация о новой дырке, теперь в противометеоритном экране, не соответствует действительности. Речь идет о том, что сверло, которым продырявили обшивку бытового отсека «Союза МС-09», пробило ее насквозь и вышло к защитному экрану и вакуумной теплоизоляции. Там остался след от касания головки сверла. То есть «дырки до космоса» в корабле не было.

Напомним, ранее стало известно, что причиной падения давления на МКС стало отверстие в несколько миллиметров в обшивке пристыкованного «Союза». Над установлением причин его появления работаю сразу две комиссии: внутренняя на РКК «Энергия» и комиссия Роскосмоса.

12 сентября глава госпорпорации Дмитрий Рогозин и глава NASA Джим Брайденстайн договорились не реагировать на версии происшедшего, распространяемые в СМИ, а продолжать совместную работу по установлению истинных причин ЧП.