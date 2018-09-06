Источник: на МКС нет подходящих инструментов для порчи «Союза» на орбите

Натурный эксперимент на Земле доказал, что испортить корабль на орбите невозможно из-за отсутствия необходимых инструментов. К такому выводу пришла внутренняя комиссия, созданная в РКК «Энергия» для расследования причин инцидента кораблем «Союз МС-09».

Об этом, ссылаясь на собственные источники в отрасли, сообщили сегодня РИА «Новости». Рассматривая версию о возможной порче корабля на земной орбите, комиссия провела эксперимент на Земле. В результате оказалось, что нужное отверстие в обшивке корабля возможно было бы сделать, только имея сверло длиной не менее полуметра. Однако такого инструмента в распоряжении астронавтов на борту МКС нет.

А вот на Земле ту же операцию можно было проделать обычным инструментом, утверждает источник. Ведь на этапе сборки, когда обшивка еще не закрыта различными панелями, получить к ней доступ можно было без особого труда.

Напомним, вице-премьер Юрий Борисов назвал неприемлемой «охоту на ведьм» и развешивание ярлыков в истории с «Союзом». Так чиновник прокомментировал появившуюся в СМИ версию о том, что корабль могли испортить американские космонавты, желая раньше намеченного отправиться домой.

Ранее сегодня СМИ также сообщили, что на «Байконуре» специалисты заново проверяют корабли «Союз» и «Прогресс», которые уже находились на космодроме.

30 августа на Международной космической станции датчики сигнализировали об утечке воздуха. Космонавты после проверки нашли небольшое отверстие в обшивке пристыкованного к станции «Союза МС-09» и заделали его. Сейчас в причинах повреждения корабля разбираются две специально созданные комиссии. Окончательных выводов в расследовании пока не сделано.