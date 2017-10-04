Космонавты с МКС благополучно приземлились в степях Казахстана

В Казахстане неподалеку от Джезказгана приземлилась капсула космического корабля «Союз МС-07», доставившая на Землю космонавтов с МКС. Поиск космонавтов осуществляли восемь вертолетов и четыре машины – амфибии.

Спасатели встретили командира 55-ой экспедиции Антона Шкаплерова черешней – они угостили космонавта ягодами в первые же минуты на Земле.

В ответ командир экипажа МКС передал мяч, которым обитатели станции играли в футбол на орбите. Теперь этим мячом предстоит сыграть сборным России и Саудовской Аравии в матче – открытии ЧМ-2018, который состоится в Лужниках 14 июня.

Вместе со Шкаплеровым на Землю вернулись американец Скотт Тингл и японский астронавт Норишиге Канаи. Все они чувствуют себя после посадки удовлетворительно. Члены 55-й космической экспедиции провели в космосе 168 дней.

Сейчас на земной орбите остались двое американских астронавтов NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд, а также россиянин Олег Артемьев. Планируется, что 8 июня на МКС к ним прибудет дополнительный экипаж, который и продолжит работу в 56-ой экспедиции МКС.