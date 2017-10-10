Экипаж корабля SIRIUS-1 совершил посадку на поверхность Луны

В ходе международного эксперимента SIRIUS19, космический корабль SIRIUS-1 с экипажем из шести человек успешно совершил посадку на поверхность спутника. Об этом сегодня, 17 июня, заявил командир экипажа Евгений Тарелкин.

SIRIUS-19 - это 120-дневный эксперимент, в нём сымитирована обстановка космической миссии, а именно: перелёт экипажа до Луны, облёт вокруг неё для определения места посадки, высадка четверых космонавтов на поверхность спутника с последующим пребыванием на орбите для приёма транспортных кораблей и дистанционного управления луноходом, возвращение на Землю и выполнение около 80 научных экспериментов.

Стадия посадки на Луну совершалась с помощью специальных тренажёров, которые также задействуют для передвижения по кратерам спутника. Команда «вернётся» на Землю в июле этого года. Об этом сообщает SmNews.ru.

Добавим, что четырёхмесячная имитация экспедиции на Луну проходит на наземном комплексе, в Москве.

Ранее сообщалось, что директор НАСА Джим Брайденстайн оценил лунную миссию «Артемида» в 20-30 миллиардов долларов. Программа подразумевает создание устойчивых условий для постоянного присутствия на Луне с 2024 года.



