Космонавты осмотрят дырку в «Союзе», выйдя в открытый космос

Провести эту операцию на орбите планируют в ноябре, а сейчас космонавты отрабатывают свои действия на Земле.

Комиссия Роскосмоса пока что не смогла установить причины, по которым в обшивке «Союза МС – 09» появилось отверстие. Поэтому в космической корпорации приняли решение попытаться осмотреть дыру снаружи. Как рассказал первый зам гендиректора Роскосмоса Николай Севастьянов, который также возглавляет спецкомиссию корпорации, осмотр запланирован на 15 ноября. Причем это будет плановый выход космонавтов в космос, к которому добавили новую задачу.

По словам Сергея Крикалева, курирующего пилотируемые программы, работать на орбите предстоит Алексею Овчинину и Сергею Прокопьеву. Их задачей будет вскрыть микрометеоритную защиту и термоизоляцию и попытаться добраться до отверстия снаружи. Космонавты будут искать заусенцы и стружку, которые могли остаться после сверления, а также остатки герметика, которым предположительно заделывали дыру сразу после ее появления.

На эту задачу космонавтам отводится 2 часа. Сложность работы увеличивается еще и тем, что обшивка «Союза» в нужном месте не имеет поручней, так что космонавтам придется перемещаться на специальной стреле.

Напомним, над выяснением причин повреждения корпуса корабля «Союз МС – 09» работают сразу две комиссии, созданные в Роскосмосе и на РКК «Энергия». Пока что из множества версий, озвученных в СМИ, ни одна не получила подтверждений. Также комиссии не выявили «системных проблем» при производстве ракет, заявил Севастьянов.