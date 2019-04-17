Российские космонавты почистили иллюминаторы МКС

Олег Кононенко и Алексей Овчинин – российские космонавты. Недавно они справились с поставленной задачей – почистить иллюминаторы модуля «Поиск». Об этом сообщает «Роскосмос».

29 марта, космонавты приступили к работам. Они вышли в открытый космос из люка стыковочного отсека «Пирс» в 18-42 (по московскому времени). Затем Кононенко и Овчинин притупил непосредственно к своей задаче.

Уже известно, что космонавты успешно почистили иллюминаторы. В ходе работ были специальные инструменты, так называемые очистители. По окончанию работ они были отправлены на Землю к специалистам. «Грязь», что осталось на инструментах имеет особый «космический» состав. Её будут изучить.

Но на этом миссия космонавтов не закончена, ещё им предстоит: взять пробы-мазки с поверхности станции, снять измерительные блоки и утилизировать их «методом отталкивания».

Проведенные работы посвящаются Алексею Леонову, ему сегодня, 30 мая, исполняется 85 лет. Леонов – первый человек, побывавший в открытом космосе.



