Российские космонавты на МКС будут работать 12 июня

Такую информацию озвучили в Роскосмосе.

Государственный праздник Российской Федерации – День России - празднуют 12 июня. Но в этот знаменательный день космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин будут работать. Информацию подтвердили в Роскосмосе, и добавили: «12 июня – рабочий день».

Сейчас космонавты находятся на борту Международной космической станции. Известно, что в первой половине мая они отдохнули 9 и 12 числа, затем им удалось отдохнуть 30 мая, после трудоёмкой работы в открытом космосе (работы проходили 29 мая, тогда космонавты чистили иллюминаторы модуля «Поиск»).

Отметим, что в полный состав команды, которая находится на данный момент на борту МКС, вошли: два космонавта Роскосмоса Олег Кононенко и Алексей Овчинников, а также три астронавта из США и один канадец.

В Федеральной службе по труду и занятости уже подчеркнули, что россияне будут отдыхать один день - 12 июня по случаю праздника.



