Стала известна возможная причина разгерметизации МКС

Микротрещина в обшивке корабля «Союз МС-09», вызвавшая утечку воздуха в бытовом отсеке, могла стать следствием ошибки при сборке «Союза».

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники, во время сборки корабля один из сотрудников допустил халатность, сделав лишнее отверстие. Потом он, скорее всего, закрыл его специальным клеем. Поэтому дефект не был обнаружен во время испытаний и не проявил себя в первые месяцы эксплуатации корабля. Однако со временем клей подсох, и отверстие снова открылось.

Кроме того, источники рассказали агентству, что провинившийся работник уже установлен и даже якобы уволился.

Однако в Роскосмосе не торопятся официально называть причину разгерметизации станции. Там говорят, что специально созданная после ЧП комиссия еще работает, и нужно ждать ее выводов. В качестве возможных причин возникновения отверстия также называют удар микрометеорита либо космического мусора.

Напомним, о разгерметизации станции стало известно 30 августа. Для того, чтобы определить место утечки, космонавтам пришлось по очереди перекрывать отсеки станции. В результате отверстие диаметром около 2 мм было обнаружено в одном из отсеков пристыкованного к российскому сегменту «Союза». Российский космонавт Сергей Прокопьев ликвидировал пробоину с помощью специальной эпоксидной смолы.