НА МКС произошла утечка воздуха

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, проблему, которая привела к разгерметизации станции, уже разрешили.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в американских органах управления станцией рассказали, что в космическом «доме» на орбите Земли произошла утечка кислорода. Она была небольшой и не создала угрозы для жизни астронавтов, работающих сейчас на орбите.

Как передает ТАСС, Дмитрий Рогозин заявил, что проблему удалось оперативно решить. Две утечки произошли сегодня ночью и утром, рассказал глава Роскосмоса. Для того, чтобы определить их источник, космонавты перешли в российский сегмент станции. А потом экипаж один за другим перекрывал отсеки, и таким образом искал проблему.

СМИ напоминают, что нештатные ситуации на Международной космической станции происходили и раньше. К примеру, в июле обитатели станции вынуждены были сражаться с росой на стенках японского модуля. Выяснилось, что вода проникала в отсек из неисправного клапана научной стойки. А в июне американцы остались без возможности аварийного выхода в космос после того, как не смогли подключить к шлюзу магистраль подачи кислорода.