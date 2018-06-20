По подозрению во взяточничестве задержан замглавы «РКК «Энергия» и его подчиненные

Меру пресечения задержанным сотрудникам РКК «Энергия» должны избирать завтра, 20 августа.

Следственный комитет обнародовал информацию о задержании зама генерального директора корпорации Алексея Белобородова и двух его подчиненных. Им предъявили обвинения по статьям 30 и 159 Уголовного кодекса – речь идет о покушении на мошенничество в составе группы либо в особо крупных размерах. Расследование дела ведется совместно с сотрудниками ФСБ.

Ожидается, что в понедельник, 20 августа, суд изберет задержанным фигурантам дела меру пресечения.

Напомним, ранее стало известно, что «Роскосмос» содействовал следственному комитету в выявлении подозреваемых во взяточничестве работников руководящего звена РКК «Энергия». Они дали следователям признательные показания.

В начале лета стало известно о том, что по итогам проверок Счетной Палаты в «Роскосмосе» выявлено нарушений на общую сумму 760 миллиардов рублей. Тогда же Дмитрий Рогозин, возглавляющий госкорпорацию, потребовал провести дополнительные финансовые проверки в подразделениях «Роскосмоса».