Счетная палата нашла за год нарушений на 1,86 трлн. рублей

1,86 триллиона рублей – нарушений на такую сумму выявила в 2017 году Счетная палата России. При этом на 760 миллиардов рублей допустил нарушений «Роскосмос» - а это 40% всех выявленных случаев. Об этом сегодня рассказал глава контролирующего ведомства Алексей Кудрин, выступая в Государственной Думе.

По его словам, около половины всех выявленных нарушений (43,6%) – это ошибки бухучета, а в 32% случаев речь идет о нарушениях бюджетной дисциплины. По выявленным фактам в том числе открыты уголовные дела. Кроме того, Кудрин заявил, что готов перечислить фамилии 48 чиновников, которые уже наказаны за финансовые нарушения. Все они получили административные взыскания. Этот список стал началом борьбы Счетной палаты за большую открытость и прозрачность в работе чиновников разного ранга.

Кроме того, Алексей Кудрин рассказал, что с каждым годом сумма, на которую выявляются нарушения, ощутимо растет: в 2015 году она в три раза, а в 2016 – в два раза меньше, чем озвученная цифра за 2017 год.