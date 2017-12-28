Возбуждено новое уголовное дело по фактам мошенничества при реконструкции БДТ имени Товстоногова

Прокуратура Санкт-Петербурга определяет подследственность уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц компании «БалтСтрой» по факту мошенничества в особо крупных размерах во время реконструкции Большого драматического театра имени Товстоногова. Фамилии конкретных подозреваемых пока не называются.

Реконструкция театра закончилась в 2014 году, суммарно Минкульт заплатил подрядчикам чуть менее 3,5 миллиардов рублей. Однако уже во время приемки зданий сотрудники театра нашли много неправильно выполненных, а то и вовсе не проведенных работ. Тогда администрация обратилась в прокуратуру с просьбой проверить расходование бюджетных средств во время реконструкции.

Весной 2017 года проверка закончилась, выявив нарушений в общей сложности более чем на 68 миллионов рублей. Основные из выявленных нарушений – театру не поставили закупленное звуковое оборудование, поворотно-откидные лестницы, а также компьютеры. Кроме того, после реконструкции должен был получить права на программное обеспечение, на которое потратили 53 миллиона рублей, однако права на него администрация так и не получила.

В феврале этого года полиция возбудила уголовное дело в отношении одного из подрядчиков, компании ТДМ, сумма ущерба по которому определена в 1 млн. рублей. Однако в театре посчитали такую реакцию правоохранителей недостаточной, и провели адвокатское расследование, рассказал адвокат Алексей Добрынин, который представляет интересы БДТ. Оно помогло собрать дополнительные доказательства нарушения закона в ходе реконструкции. Их представили в прокуратуру и полицию, а там возбудили новое дело о мошенничестве по ч.4 ст.159 УК РФ в отношении «БалтСтроя».

Напомним, эта компания уже оказывалась в центре громких уголовных расследований в связи с так называемым «делом реставраторов» - мошенничествах в ходе реконструкций разных объектов культурного наследия, в числе которых – Новодевичий монастырь Москвы, усадьба Асеевых в Тамбовской области, калужский музей космонавтики и другие. Общая сумма ущерба составила 164 миллиона рублей.