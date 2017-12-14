«Позор» бедности в России оценили в Кремле

Выступление руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина власти посчитали несколько неверным.

Кремль оценил слова Алексея Кудрина касательно растущей бедности, назвав их излишне «эмоциональным высказыванием». Такую информацию предоставил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В качестве примера Песков привел высказывание Путина, согласно которому в России действительно существовала проблема бедности, но количество малоимущих граждан значительно сократилось и не последнюю роль в этом сыграли «процессы, которые происходят в нашей экономике».

Дмитрий Песков отметил, что в подобных условиях заявлять о растущей бедности будет не очень правильным решением. Кроме того, пресс-секретарь сказал, что Владимир Путин считает своим главным долгом сократить количество бедных в стране, а многие национальные проекты как раз и ставят перед собой цель справиться с этой проблемой.

Песков согласился с некоторой частью выступления Кудрина, подтвердив, что проблема бедности есть в современной российской действительности, но «гипертрофированно ее оценивать мы тоже считаем неверным», - таким образом подвел итог пресс-секретарь Владимира Путина.

Стоит отметить, что Алексей Кудрин также выразил свои опасения относительно экономической ситуации в России в эфире телепередачи «Познер» на «Первом канале». Руководитель Счетной палаты, отвечая на вопрос Познера о том, может ли ухудшение качества жизни россиян привести к общественным потрясениям, ответил утвердительно. Кроме того, Алексей Кудрин добавил, что считает ситуацию с бедностью в России позором.