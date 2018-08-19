Двум участникам акции протеста в Москве предъявили обвинения

Протестантам инкриминируют применение насилия к работникам полиции. Их действия квалифицированы по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ.

СМИ сообщают имена задержанных – это Виктор Федосеев и Василий Костылев, им 24 и 36 лет соответственно. Мужчин задержали на Большой Дмитровке. Один из задержанных подозревается в причинении рваной раны полицейскому после удара по уху. Второй из задержанных также подозревается в драке с полицейскими, во время которой нанес одному стражу порядка удар в лицо, а второго повалил на землю, схватив за шею.

Предполагается, что меру пресечения задержанным будут избирать сегодня в Хамовническом суде. Как сообщают СМИ, сейчас мужчины находятся в изоляторе на Петровке.

Вчера в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны сторонники Алексея Навального протестовали против проведения пенсионной реформы. По оценкам полиции, в столице в несанкционированной акции приняли участие около двух тысяч граждан. В ОВД-инфо заявили, что в целом по стране в ходе акций протеста задержали около тысячи человек.