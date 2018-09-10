В Москве судом арестованы двое участников акции протеста против пенсионной реформы

Виктор Федосеев и Василий Костылев проведут под замком два месяца – до 9 ноября.

Хамовнический суд удовлетворил ходатайство, заявленное следственными органами в отношении обоих мужчин, задержанных в Москве 9 сентября в ходе проведения несанкционированного протеста против начала пенсионной реформы. Напомним, Федосееву и Костылеву вменяют применение насилия к полицейским. 36-летний Костылев подрался с полицейскими, нанеся им несколько ударов, а одного схватил за шею и повалил на землю. 24-летний Федосеев причинил сотруднику полиции рваную рану, ударив в ухо.

Адвокаты задержанных, Олег Елисеев и Сергей Бадамшин, в свою очередь, настаивали на том, что мужчинам следует избрать меры пресечения, не связанные с пребыванием за решеткой. При этом адвокаты подчеркнули, что подследственные тоже пострадали во время «жесткого» задержания, получив травмы черепа. А у Василия Костылева есть жена и двухлетний ребенок, которых он содержит. Однако суд счел аргументы стороны обвинения более весомыми и все же отправил задержанных мужчин под арест.

Напомним, в столице несанкционированная акция протеста против реформы пенсионной системы прошла в воскресенье на Пушкинской площади. По оценкам полиции, на ней присутствовали около 2 тысяч человек.