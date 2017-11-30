Рэпер Баста попросил прощения у поклонников за поддержку пенсионной реформы

Любимый народом рэпер Баста или Василий Вакуленко попросил прощения у публики за высказанное одобрение пенсионной реформы, которая заключается в увеличении пенсионного возраста.

В видеообращении Баста попросил прощения за то, что на пресс-конференции, которая состоялась в сентябре в Ростове-на-Дону, он высказывал свое одобрительное мнение по поводу пенсионной реформы, не изучив вопрос досконально. После бурной реакции общественности и критики со стороны поклонников, он, как сказано в видео, разобрался в цифрах и теперь опровергает сказанное им, считая пенсионную реформу неправильной. Также рэпер заявил, что не понимает, почему его обвиняют в «продажности власти».

Данное видеообращение Василий опубликовал после очередного видео-обзора о фильме Басты «Газгольдер: Кубаре» Евгения Баженова, где "BadComedian" подверг критике рэпера и за высказывание в сентябрьской пресс-конференции в том числе.