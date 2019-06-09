Число задержанных в Москве выросло до 200 человек

В акции в поддержку журналиста-расследователя «Медузы» Ивана Голунова приняли участие более тысячи жителей столицы. Пресс-служба ГУ МВД сообщила о том, что задержано 200 человек. Однако другие источники утверждают, что число задержанных перевалило за 400.

Марш 12-го июня был несанкционированным, поэтому повлек за собой такое количество задержаний. Согласованный же с мэрией марш должен был пройти только 16-го июня на проспекте Сахарова в Москве.

Напомним, что несанкционированный марш планировался в поддержку Ивана Голунова, который находился под домашним арестом. Однако Ивана освободили вечером 11-го июня. Люди все равно собрались у метро «Чистые пруды». Теперь участники акции требуют наказать виновных в ложном обвинении Голунова.

Задержанным вменяется нарушение части 6.1 статьи 20.2 КоАП (помехи движению пешеходов). Статья предусматривает задержание лиц до 48 часов. А одним из наказаний за ее нарушение является арест на 15 суток. В данный момент известно, что задержанных доставляют в различные отделения полиции по Москве для дальнейшего разбирательства. Также известно, что некоторым лицам стало плохо, у кого-то отнимают телефоны.

В числе задержанных есть журналисты авторитетных изданий и глава ФБК Алексей Навальный. По некоторым данным ему присуждают 30 суток ареста.