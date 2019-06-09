Задержанному в Москве подростку понадобилась срочная госпитализация

Секретарь Общественной Наблюдательной Комиссии Иван Мельников сообщил, что ОНК обратится в прокуратуру города Москвы. Все из-за многочисленных жалоб лиц, задержанных 12 июня на акции в поддержку Ивана Голунова. Задержанные говорят, что их права множество раз нарушались. Также стало известно о том, что подростку, которого задержали на марше, вызвали скорую и госпитализировали.

Многочисленные свидетели утверждают, что несовершеннолетнему гражданину (2001-го года рождения) были нанесены удары руками, пока он лежал на полу. Полученные травмы привели к тому, что его увезли на скорой в больницу. По словам очевидцев, избиение произошло в связи с попытками изъять у пострадавшего фотоаппарат.

Общественная Наблюдательная Комиссия была вынуждена обратиться в прокуратуру в отдел уполномоченного по правам ребенка и к представителям Суда по правам человека при президенте Российской Федерации.

Напомним: 12 июня в центре Москвы прошел марш в поддержку журналиста Ивана Голунова. На акцию пришло более тысячи человек. По официальным данным МВД задержано всего 200 человек. Но по неофициальным данным задержанных в два раза больше.