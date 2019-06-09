Дело Ивана Голунова закрыто – как это было

Вчера, 11 июня, журналиста «Медузы» выпустили из-под стражи. О снятии обвинений с Голунова объявил глава МВД Владимир Колокольцев в специальном обращении. Расскажем, как это было.

Спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве шестого июня. При задержании у него нашли наркотический препарат мефедрон. Было возбуждено уголовное дело, Ивана доставили в отделение полиции. Позже при обыске его квартиры была обнаружена целая нарколаборатория. Голунов свою вину отрицал, но суд постановил приговорить мужчину к домашнему аресту до августа.

Дело Ивана Голунова получило широкую огласку и по всему миру стали появляться новости о задержании и одиночных пикетах в поддержку журналиста-расследователя. Общественность требовала закрыть дело, освободить Голунова и наказать по-настоящему виновных. По мнению коллег журналиста, задержание произошло из-за одного из последних материалов Ивана о похоронном бизнесе.

Благодаря огласке и более тщательному расследованию была доказана невиновность автора расследований. Стало известно, что фотографии из якобы квартиры были сделаны не там, а экспертиза пакетиков с наркотиками показала отсутствие ДНК журналиста на них.

Таким образом, вечером 11 июня с Ивана Голунова сняли электронный браслет, дело закрыли, а за проверку случившегося взялся Следственный Комитет России. Уже известны имена причастных к разработке дела и задержанию Ивана сотрудников МВД, которые подвергнутся проверке.

Сегодня должен был состоятся марш в поддержку Голунова. После освобождения организаторы (ближайшие коллеги журналиста) сняли с себя ответственность за марш и призвали народ спокойно отпраздновать день России. Однако марш все же пройдет и в разных концах Москвы люди уже собираются. Сотрудники полиции тоже на местах, но пока не предпринимают никаких действий.