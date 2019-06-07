Российская и мировая общественность на стороне журналиста «Медузы»

К поддержке журналиста Ивана Голунова, который находится под домашним арестом, присоединилось множество людей. Многие актеры, музыканты, общественные деятели и журналисты проявили солидарность в кампании поддержки корреспондента «Медузы».

Чулпан Хаматова, Андрей Макаревич, Noize MC, писательница Людмила Улицкая, Оксимирон присоединились к кампании, а в официальном Telegram-канале «Медузы» были опубликованы видео, в которых вышеперечисленные представители культуры и шоу-бизнеса выразили свое отношение к задержанию журналиста.

Кроме того, свыше 50 тысяч человек уже подписали петицию, адресованную Генпрокуратуре РФ на сайте Change.org, главная цель которой – добиться освобождения задержанного журналиста «Медузы». В петиции говорится, что есть все основания считать Ивана Голунова невиновным, а запрещенные вещества были ему подброшены, так как редакция «Медузы» рассказала, что журналисту поступали угрозы из-за его подготовки публикации нового материала.

Поддержка Ивана Голунова приобретает внушительные масштабы: к ней присоединяются журналисты, общественные деятели, многие издания размещают на своих сайтах обращения со словами солидарности.

Зарубежные СМИ также отреагировали на задержание Ивана Голунова: BBC, The Times, Washington Post, Reuters, Bloomberg, New York Times и другие.

Помимо этого, постоянная комиссия по свободе и правам журналистов, которую возглавляет главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, резко осудила задержания на пикетах, проводимых в поддержку Ивана Голунова, заявив, что подобные действия являются «невозможными в демократическом обществе».