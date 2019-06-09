На марше в поддержку Голунова в Москве происходят массовые задержания

Сегодня в Москве проходит марш в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Ранее мэрия города отказалась согласовывать марш, а организаторы призвали людей не ходить на него и отпраздновать день России мирно. Но публика все равно вышла. Сообщается о 94-х задержанных.

В основном, задерживают людей с плакатами, в футболках «Я/Мы Голунов» и журналистов. Известно, что задержаны журналисты из «Медузы», «Коммерсанта», Reuters, «Дождя» и «МБХ-Медиа». Стало известно о задержании политика Алексея Навального, который также вышел на улицы.

Силовики стали перекрывать улицы. Была перекрыта Мясницкая улица, поэтому участники акции были вынуждены вернуться в исходную точку и отклониться от запланированного маршрута. Очевидцы сообщают, что задержания проходят очень жестоко, есть пострадавшие.

По оценке экспертов, около станции метро «Чистые пруды» (начальная точка марша) собралось несколько сотен человек. Полицейские также находились там, но до старта марша не предпринимали никаких попыток остановить или задержать кого-либо.

Примечательно, что на таком же марше в Петербурге задержания не происходят, силовиков нигде не видно и акция проходит мирно.