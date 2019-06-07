«Никогда не употреблял наркотики»: журналист Иван Голунов под домашним арестом

Ивану Голунову, задержанному 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков, назначили домашний арест. Стало известно, что журналиста освободили прямо в зале суда.

Суд принял сторону адвоката Ивана Голунова и назначил ему домашнее ограничение свободы до 7 августа. При этом журналисту будет запрещено покидать свою квартиру, разговаривать по телефону и использовать интернет. Стоит отметить, что в суд его доставили после больницы, где врачи заметили явные следы гематом и ссадин, но приняли решение не госпитализировать журналиста.





Журналист «Медузы» заявил, что никогда не употреблял наркотики и готов пойти навстречу следствию, чтобы был доказан факт его непричастности к выдвинутым обвинениям. Прокурор активно настаивал на аресте сроком до 2 месяцев, высказывая опасения о том, что Иван Голунов может попытаться скрыться, так как у него имеется загранпаспорт.





Секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников заявил, что решение суда назначить журналисту домашний арест можно назвать правильным. Правозащитник также добавил, что Иван Голунов вряд ли будет скрываться от следствия, а международная поддержка журналистов сыграла в решении суда немалую роль.





Кроме того, уголовное дело на данный момент находится на личном контроле у начальника ГУ МВД России по г. Москве Олега Баранова. Иван был задержан 6 июня с пятью свертками вещества порошкообразного типа. Позже выяснилось, что это было 4 грамма метилэфедрона, а в квартире, по версии следствия, также были найдены запрещенные вещества.