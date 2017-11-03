В Москве задержана преступная группа, промышлявшая незаконной миграцией

В Москве задержали пятерых выходцев из ближнего зарубежья, которых подозревают в организации незаконной миграции. Двое фигурантов взяты под стражу, троим суд определил меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как рассказали в МВД России, возраст задержанных - от 24 до 51 года. Они промышляли тем, что изготавливали фальшивые миграционные карты. Задержать злоумышленников удалось после того, как оперативники уголовного розыска под видом покупателей приобрели изготовленные ними карты и провели необходимую экспертизу документов.

Сотрудники МВД провели обыски в офисе злоумышленников, который находился в одном из московских хостелов, а также по месту жительства. В результате были изъяты не только чистые миграционные бланки, но и 40 печатей и штампов разных ведомств, в том числе ФМС и МВД, погрануправления ФСБ, а также различных фирм. Также изъяли 6 загранпаспортов и компьютерное оборудование. По факту организации группой лиц незаконной миграции уже возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются другие члены преступной группы и новые эпизоды совершенных преступлений.

В МВД также рассказали, что операция по задержанию проводилась оперативниками угрозыска совместно с ФСБ и Росгвардией.