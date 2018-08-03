Испанская полиция задержала трех криминальных авторитетов

В курортном городе Марбелья в регионе Коста-дель-Соль испанская полиция взяла под стражу трех мужчин, подозреваемых в причастности к криминальным группировкам.

Трое преступников были задержаны в городском ресторане, где они, по предварительным данным, обсуждали устранение одного из конкурентов преступных группировок, в результате чего подозреваемые утвердили бы свою власть и силу перед другими членами конкурирующих группировок.

На данный момент криминальные авторитеты заключены под стражу, им выдвинуты обвинения в покушении на убийство, подделке документов и в связях с преступным миром.

В ходе расследования были проведены обыски явочных квартир и гостиничных номеров, в которых были обнаружены поддельные паспорта различных стран и другие фальшивые документы.

Полиция пока что не называет имена задержанных, но сообщает, что один преступник родом из Армении, а двое других – из Грузии.