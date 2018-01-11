В Турции полиция задержала иностранцев подозреваемых в связях с ИГ

В крупнейшем городе Турции – Стамбуле – полицейские задержали 38 иностранцев по подозрению в причастности к ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ).

Как сообщает газета Daily Sabah, в пятницу 3 августа полиция совершила 12 рейдов в шести районах города. Ранее правоохранительные органы получили информацию о возможном теракте в городе.

В ходе досмотра вещей задержанных были изъяты документы и цифровые данные, пропагандирующие ИГ.

Единовременно с рейдами на иностранцев в Стамбуле полиция изъяла партию некротических веществ общим весом 380 кг. Подозреваемый в наркоторговле расфасовал героин по 502 пакетам. Наркотики конфискованы и направлены в полицейский участок.

Турция активно занимается внешней политикой на территории Сирии, где также присутствуют террористические группировки. В связи с чем правоохранительные органы страны регулярно проводят рейды с целью обеспечения безопасности населения.