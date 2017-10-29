Террорист-смертник подорвал конвой иностранных войск

В воскресенье в Афганистане прогремел взрыв рядом с колонной иностранных военных сил.

Местные СМИ Афганистана сообщили о столкновении террориста- смертника на машине со взрывчаткой с военной колонной. Он тараном влетел в конвой иностранных войск в афганской провинции Парван. Среди конвоя пострадали семеро человек.

«На данный момент район оцепили военные. Пострадавших среди мирных жителей нет», – сообщила губернатор провинции Вахиду Шахкар.

Как сообщает канал TOLOnews, ответственность за взрыв взяла на себя афганская террористическая группировка «Талибан» (запрещена в РФ). Один из представителей группировки сообщил местным СМИ, что в ходе подрыва конвоя погибло восемь иностранных военнослужащих.

Ранее в Стамбуле полицейские предотвратили возможный теракт, задержав 38 иностранцев по подозрению в связах с организацией ИГИЛ (запрещена в РФ).