Арестован организатор убийства российского посла Карлова в Турции

Сегодня полицейские Турции арестовали главного подозреваемого в организации убийства российского посла А. Карлова.

Как сообщает газета Daily Sabah, 11 января был арестован некий человек, с инициалами В.К.А., который подозревается в организации убийства посла России в Турции Андрея Карлова 19 декабря 2016г. Мевлют Мерт Алтынташ, бывший полицейский, непосредственный исполнитель убийства, был застрелен на месте своими бывшими коллегами.

В организации этого преступления подозревается FETA (организация оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена), так как соучастник преступления использовал приложение ByLock – основной инструмент этого объединения. Также вышеуказанный В.К.А. ранее задерживался по подозрению в связях с этой группировкой.

Турецкие власти обвиняют Ф. Гюлена и возглавляемую им организацию также в попытке государственного переворота в июле 2016 года.

Президент РФ посмертно наградил А. Карлова званием Героя России.