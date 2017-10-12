Россия заявила о готовности принять участие в Арктическом саммите

Владимир Путин поддерживает предложение главы государства Финляндии в проведении саммита союза Арктики и готов принять участие в его работе.

Сегодня в резиденции Президента в Сочи состоялись переговоры Владимира Путина и Саули Ниинисте. В первую очередь они обсудили экономические отношения своих стран. По словам Президента РФ, в настоящее время российско-финские торговые отношения достаточно успешно прогрессируют. Объем торговли значительно увеличился, и сейчас Россия находится на 2м месте финских импортеров и поставщиков.

Кроме этого главы государств обсуждали вопросы сотрудничества на границе, в том числе вопросы Арктики. Владимир Путин поддержал идею Ниинисте в организации саммита Арктического союза и отметил, что Россия готова участвовать в его работе.

Помимо отмеченных В.В. Путиным вопросов, глава финского государства предложил обсудить вопросы экологии. По его словам, являясь соседями, Россия и Финляндия имеют возможность расширить свое взаимное сотрудничество в этой области.

Помимо официальных переговоров главы государств планируют неформально пообщаться во время прогулки по побережью.

Напомним, что в июле этого года в столице Финляндии, Хельсинки, состоялся саммит России и США, в котором Владимир Путин и Дональд Трамп при личной встрече обсудили основные вопросы российско-американских отношений.