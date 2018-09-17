Четвертым регионом Олега Кожемяко станет Приморский край

Владимир Путин назначил новым исполняющим обязанности губернатора Приморского края Олега Кожемяко, который с 2015 года находится на посту главы Сахалинской области.

Рабочие переговоры Владимира Путина и Олега Кожемяко на тему текущего положения Сахалинской области состоялась в минувшую среду, 26 сентября. Во время переговоров они обсудили главные вопросы области и пришли к выводу, что в общей картине ситуация Сахалина на фоне социально-экономического положения соседних регионов отличается в лучшую сторону. Но, как стало известно, Олег Кожемяко сам начал разговор о другом регионе - о Приморье, откуда он родом. По его мнению, текущая ситуация в данном регионе «не хорошая». Также он сообщил президенту, что планирует выдвигаться на повторные выборы главы края. Владимир Путин поддержал его инициативу и назначил временным исполняющим обязанности главы Приморья.

Напомним, что после двух туров выборов губернатора Приморского края, Андрей Тарасенко попросил его снять с занимаемого поста врио.

Стоит отметить, что Олег Кожемяко, после назначения на пост исполняющего обязанности главы Приморья, станет первым руководителем 4х различных субъектов РФ. До этого он в течение двух лет возглавлял Корякский АО, Амурскую область - в течение 7 лет, и Сахалинскую область - с 2015 года по настоящее время.

Повторные выборы главы Приморского края должны пройти в течение трех месяцев, - заявил зам. председателя Центризбиркома, Николай Булаев.