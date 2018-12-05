Украина собирается и дальше использовать Керченский пролив

Министр обороны Украины Степан Полторак объявил во время эфира на украинском телеканале «Прямой», что использование Керченского пролива украинскими судами будет продолжаться.

Также он добавил, что передвижение в этой территории украинским флотом будет соблюдаться по всем правилам и нормам продиктованными международным законодательством. Это случится тогда, когда военно-морские силы Украины будут готовы, заявил Полторак. Украинский министр под итожил тем, что ожидает полную поддержку украинского правительства со стороны международного сообщества и зарубежных партнеров.

Напомним, что 25 ноября в Керченском проливе с применением силы были задержаны три боевых украинских катера, в результате незаконного пересечения ими российской границы. После чего члены экипажа украинских судов были осуждены Крымским судом, который вынес приговор о их заключении под стражу сроком в 60 дней. Сейчас же, украинские моряки находятся в московском СИЗО «Лефортово».

В ответ на этот инцидент киевскими властями в 10 регионах Украины было введено военное положение на 30 дней.