Владислав Сурков представит Россию на новом этапе работы «нормандской четвёрки»

На сегодняшней встрече с коллегами-журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков внёс уточнения в вопрос о формате «нормандской четвёрки», к которому возвращено политическое урегулирование на Востоке Украины.

Предварительное решение об этом было достигнуто ранее в Буэнос-Айресе на встрече президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Песков сообщил, что Россию в этом переговорном формате должен представлять помощник президента Владислав Сурков.

По сообщениям немецких газет, первая такая встреча может состояться уже на следующей неделе. Но официальных сообщений со стороны стран-участниц об этом пока не поступало.

«Нормандский формат» переговоров по ситуации в Украине сформирован в июне 2014 года во время празднования 70-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Позже он был трансформирован в минский переговорный процесс, работа по которому участников Трёхсторонней контактной группы не дала ощутимых результатов.

Президент Украины Порошенко, озабоченный инцидентом в Керченском проливе и политическими рисками, к которым он ведёт, заявил 2 декабря о своей готовности обсуждать сложившуюся в азово-черноморском регионе ситуацию в рамках «нормандской четвёрки». Ранее российская сторона заявляла, что встречи в этом формате не имеют смысла, так как Киев не желает ничего делать для реализации минского процесса. Очевидно, предстоящие в Украине выборы могут сдвинуть ситуацию с мёртвой точки.