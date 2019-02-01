Госдеп США: «Россия начала гонку вооружений»

Представитель госдепартамента США Андреа Томпсон заявила, что Россия ещё 8 лет назад нарушила ДРСМД, начав гонку вооружений.

Президент США Дональд Трамп 1 февраля объявил выходе США из договора о ракетах средней и меньшей дальности. На это незамедлительно отреагировало МИД РФ и также вышла из этого договора. Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым объявил, что не смотря на ситуацию Россия не будет «втягиваться в затратную гонку вооружений».

В свою очередь заместитель госсекретаря Андреа Томпсон ответила, что «США не пытается втянуть Россию в гонку вооружений. Россия начала гонку вооружений восемь лет назад, когда нарушила ДРСМД». Стоит отметить и позицию США по размещению крылатых ракеты наземного базирования в Европе после выхода из договора. Томпсон заявила, что у США нет планов по их размещению, однако будут необходимы «консультации с партнёрами и союзниками». Особенно заставляет задуматься то, что Пентагон «возьмёт на себя инициативу» в этих переговорах.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что США создали все условия для производства ракет, запрещённых договором, чем фактически начали гонку вооружений. Также Конашенков отметил, что США не устраняли собственные выявленные нарушения, такие как ликвидация ракет-мишеней, аналогичных по своим характеристикам запрещённым.

Напомним, что 10 января США внесла Россию в список небезопасных стран, посещение которых не рекомендуется гражданам США. Так же представитель госдепартамента США Лиа Гэбриэл в интервью одному из журналов назвала Россию главной угрозой для США, помимо Китая и Ирана. Многие СМИ уже называют это началом новой «холодной войны».