В Пентагоне обвинили Россию в нежелании начать диалог по вооружениям

Помощник главы министерства обороны США по программам ядерного, химического и биологического оружия Гай Робертс сообщил, что Пентагон готов к переговорам по контролю над вооружениями с Пекином и Москвой.

Также Гай Робертс отметил, что Российская Федерация несколько лет назад выдвигала инициативу создать Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) многосторонним, однако не было получено согласия со стороны Индии, Китая и Пакистана.

Помощник главы министерства обороны США заявил, что Пентагон готов к обсуждению контроля над вооружениями с Россией и что будет гораздо продуктивнее провести многосторонние переговоры.

Робертс высказал, что именно Российская Федерация и США являлись связанными обязательствами вышеприведенного договора. Также он отметил крайнюю заинтересованность администрации США в переговорах по контролю вооружения. Лично он энтузиазма с российской стороны не заметил.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о готовности к переговорам с США по сокращению вооружения.