Япония может отменить въездные визы для россиян

Правительство страны восходящего Солнца в данный момент занимается изучением вопроса об отмене краткосрочного визового режима для граждан Российской Федерации.

Таким образом, министр иностранных дел Японии Таро Коно приступит к обсуждению данного вопроса в ходе переговоров с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавовым 25 февраля 2019 года в Мюнхене.

Подразумевается, что гражданам России разрешат въезд на территорию Японии без визы на срок до полутора месяцев. Но при условии преждевременной регистрации данных заграничного паспорта в посольствах. Такие меры уже применяются к туристам из Индонезии и Объединенных Арабских Эмиратов. Существует предположение, что данный шаг смягчит в Токио положение Российской Федерации в плане подписания мирного соглашения между государствами.

В прошлом году Японию посетили 73,3 тысячи граждан России, этот показатель на 29% больше в сравнении с 2017 годом. Текущему факту помогла либерализация визового режима, на которую пошел Токио по просьбе правительства РФ.