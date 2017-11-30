Медведев предложил изменить метод оценки уровня бедности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности и, в соответствии с мировой практикой, учитывать при оценке этого показателя расходы семей.

На встрече с высшими должностными лицами субъектов премьер высказал идею о пересмотре взглядов на то, как относить людей к категории бедных.

«Нужно подумать о пересмотре наших, и исходить здесь в большей степени из расходов человека, как это стараются делать во всем мире, а не просто отталкиваться от доходов», — сказал Медведев.

По его мнению, таким образом удастся избежать ситуаций, когда семья с детьми с маленьким доходом, которая при этом заботится о пожилых родственниках, не имеет права на пособие потому что, по словам премьера, ее «доход на какой-нибудь рубль превышает прожиточный минимум». Также невозможна станет и обратная ситуация, когда обеспеченные люди, которые не работают официально, получают деньги еще и от государства.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала самый бедный регион.