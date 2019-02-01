Небензя высказал своё мнение о Гуайдо и ситуации в Венесуэле

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя достаточно резко высказался в сторону самопровозглашённого лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо, заявляя, что вышеупомянутый является «самозванцем с улицы», недостойным занимать лидерские позиции. Также Небензя недоволен тем, что представители стран Европы и США без каких-либо вопросов одобрили кандидатуру Гуайдо, как президента Венесуэлы.

Данное заявление российский дипломат сделал во время своего выступления в Совете Безопасности ООН.

Согласно данным из различных источников, США также удерживает счета венесуэльских государственных предприятий в американских банках на $11 млрд, которые были выделены правительством Венесуэлы для приобретения необходимых ресурсов и оказания гуманитарной помощи.

Так, постпред России при ООН сделал заключение, что Вашингтон всеми способами пытается нарушить суверенитет Венесуэлы и сменить режим, даже если для этого придётся развязать военный конфликт.