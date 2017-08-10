КНДР реконструирует свою ракетную базу

Спутниковые снимки, проанализированные в среду экспертами, показывают частичную реконструкцию объектов на северокорейской ракетной базе Сохэ, о которой в прошлом году режим объявил, что он будет демонтирован и не проявлял активности в течение нескольких месяцев.

Анализ материала, снятый 2 марта, через два дня после саммита в Ханое, который завершился без достижения согласия между США и Северной Кореей, показывает, что сооружения начали реконструироваться на стартовой площадке и вертикальном испытательном стенде. для снарядных двигателей.

Изображения, проанализированные отдельно Центром стратегических и международных исследований (CSIS) и сетью 38north (обе базируются в Вашингтоне), показывают, что вертикальный испытательный стенд был частично перестроен и вокруг него можно увидеть строительные краны, транспортные средства и различные материалы.

На стартовой площадке также видно, что конструкция для перевозки снарядов по рельсам реконструируется на базе, расположенной на северо-западе страны, рядом с границей с Китаем.

Северная Корея начала демонтировать эти два ключевых объекта в Сохае в июне прошлого года после первого саммита в Сингапуре между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.