В КНДР зарегистрирован самый худший урожай

Через неделю после провала саммита между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое (Вьетнам) ООН заявила, что азиатская страна зарегистрировала свой худший урожай в прошлом году за более чем десять лет.

Также Вашингтон обнаружил северокорейскую ракетную деятельность на заводе, который должен был быть демонтирован.

Организация Объединенных Наций объявила, что плохой урожай был вызван сочетанием стихийных бедствий, отсутствием пахотных земель и неэффективностью сельского хозяйства.

Страна, которая подвергается жестким санкциям со стороны международного сообщества из-за своих ядерных и баллистических программ, страдает от хронической нехватки продовольствия.

В прошлом году урожай составил всего 4,95 миллионов тонн по сравнению с 500 000 тонн, говорится в отчете ООН «Потребности и приоритеты» на 2019 год.

Это было «самое низкое производство за последние десять лет», - заявил в своем заявлении постоянный координатор в Северной Корее Тапан Мишра. «Результатом стал значительный дефицит продовольствия», - добавляет он.