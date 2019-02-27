Венесуэла попросила посла Германии покинуть страну

Министерство иностранных дел Венесуэлы 6-го марта объявило, что персоной нон-грата является посол Германии Даниэль Криенер за «периодические акты вмешательства» и предоставило ему 48 часов для выезда из страны.

В заявлении, опубликованном в твиттере министра Хорхе Арреаза, министерство иностранных дел заявило, что действия Кринера "противоречат нормам, регулирующим дипломатические отношения".

Министерство не сообщило подробностей о том, какие действия совершил немецкий дипломат, который в понедельник был одним из по меньшей мере трех высокопоставленных представителей Европы, которые приняли президента Конгресса Хуана Гуайдо в международном аэропорту.

Объявление МИДа поступило после того, как в понедельник немецкий дипломат вместе с другими послами, отправился принять президента парламента Хуана Гуайдо в международный аэропорт имени Симона Боливара, который обслуживает Каракас, который объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. и поддержать его до того, как он будет арестован.