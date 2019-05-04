Армия Израиля проведет массированную атаку по позициям палестинских боевиков

5 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что по итогам военного совета принято решение о проведении массированной атаки по передовым позициям террористической организации ХАМАС.

За прошедшие сутки из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено около 430 ракет, большинство из которых сбиты на подлете. В свою очередь Тель-Авив ответил 220 выстрелами по боевикам.

Премьер-министр заявил, что сегодня утром отдал приказ оборонительной армии Израиля о проведении массированной ракетной атаки по ключевым позициям боевиков ХАМАС и союзного им движения «Исламский джихад».

Ранее уполномоченные лица сообщили о перебросе на южные позиции 7-й бронетанковой бригады, которая будет задействована в наступательных действиях.

На данный момент у границы сектора Газа насчитывается примерно 40 тысяч боевиков, в распоряжении которых находиться около десяти тысячи ракет, и две бригады израильских военных численностью 2 тысячи человек в каждой.